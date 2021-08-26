В Федерации спорта инвалидов Петербурга надеялись на золото Калины на Паралимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Федерация спорта инвалидов Санкт-Петербурга надеялась на победу пловца Андрея Калины на Паралимпийских играх в Токио, но уверенность в этом была минимальная. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Сергей Гутников.

Калина завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом.

"Сейчас мы надеялись на золото, но уверенность была минимальная, боялись делать прогнозы, - сказал Гутников. - В рейтинге он всегда был первым, но стресс был очень велик. Сейчас мы понимаем, что он адоптировался и может еще в двух дисциплинах о себе заявить. То, что он стал золотым призером, - это только его талант и упорный труд".

Гутников также отметил, что на Паралимпийских играх психологический настрой спортсмена очень сильно влияет на результат, а в пандемию им как никогда было очень сложно тренироваться и готовиться к соревнованиям, поскольку невозможно было наверняка что-то спланировать.

Калине 34 года, до 2013 года на международных соревнованиях он представлял сборную Украины. Он переехал в Петербург из ДНР четыре года назад и сейчас тренируется в спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта "Экран". Калина является четырехкратным паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012, 2021), на его счету также три серебряные и одна бронзовая медаль Игр. Он девять раз завоевывал золото на мировых первенствах и три раза - на чемпионатах Европы.