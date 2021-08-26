"Ахмат" победил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" со счетом 2:1 победил тульский "Арсенал" в рамках шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Грозном.
У "Ахмата" голами отметились Мохамед Конате (31-я минута) и Игорь Коновалов (90+5), у "Арсенала" отличился Даниил Степанов (38).
Гол Конате в ворота "Арсенала" вызвал недовольство у игроков и тренерского штаба гостей. Защитник тульской команды Урош Радакович, увидев, что его партнер по команде Георги Костадинов лежит на газоне после столкновения с соперником, принял решение выбить мяч в аут для обеспечения медицинской помощи своему партнеру, полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша догнал мяч и продолжил развитие атаки, доведя ее до взятия ворот.
Для полузащитника казанского "Рубина" Степанова, выступающего за "Арсенал" на правах аренды, гол в ворота "Ахмата" является первым за команду.
Последний раз "Арсенал" выигрывал в Грозном в октябре 2018 года в матче Кубка России, а в чемпионате годом ранее. Всего команды встречались 14 раз: пять побед одержали футболисты "Ахмата", четыре - "Арсенала", еще пять встреч завершились вничью.
"Ахмат" располагается на седьмом месте в таблице, набрав 9 очков. "Арсенал" с четырьмя очками в активе занимает 15-е место. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с петербургским "Зенитом" 11 сентября, "Арсенал" в этот же день примет московский ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|3
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|4
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|5
|Рубин
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|6
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|7
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|8
|Нижний Новгород
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|9
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|10
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|11
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|12
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|13
|Химки
|5
|1
|2
|2
|4-8
|5
|14
|Ростов
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1