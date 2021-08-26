"Ахмат" победил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" со счетом 2:1 победил тульский "Арсенал" в рамках шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Грозном.

У "Ахмата" голами отметились Мохамед Конате (31-я минута) и Игорь Коновалов (90+5), у "Арсенала" отличился Даниил Степанов (38).

Гол Конате в ворота "Арсенала" вызвал недовольство у игроков и тренерского штаба гостей. Защитник тульской команды Урош Радакович, увидев, что его партнер по команде Георги Костадинов лежит на газоне после столкновения с соперником, принял решение выбить мяч в аут для обеспечения медицинской помощи своему партнеру, полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша догнал мяч и продолжил развитие атаки, доведя ее до взятия ворот.

Для полузащитника казанского "Рубина" Степанова, выступающего за "Арсенал" на правах аренды, гол в ворота "Ахмата" является первым за команду.

Последний раз "Арсенал" выигрывал в Грозном в октябре 2018 года в матче Кубка России, а в чемпионате годом ранее. Всего команды встречались 14 раз: пять побед одержали футболисты "Ахмата", четыре - "Арсенала", еще пять встреч завершились вничью.

"Ахмат" располагается на седьмом месте в таблице, набрав 9 очков. "Арсенал" с четырьмя очками в активе занимает 15-е место. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с петербургским "Зенитом" 11 сентября, "Арсенал" в этот же день примет московский ЦСКА.