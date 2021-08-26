{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 82-й минуте с передачи Артема Дзюбы забил Сердар Азмун.

У хозяев из-за травмы встречу пропустил полузащитник Магомед Оздовев. В составе ЦСКА из-за повреждений отсутствовали защитники Абусси Гогуа и Хёрдур Магнуссон. Хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич начал матч на скамейке запасных и появился на поле после перерыва. Футболисты ЦСКА проводили матч в форме c ретрологотипом, посвященным 110-летию клуба. На футболке нанесена эмблема Общества любителей лыжного спорта - основоположника армейского футбола.

"Зенит" после шести матчей набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается на шестой позиции с девятью баллами в активе. В следующем туре "Зенит" примет грозненский "Ахмат", а ЦСКА в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Точные даты встреч еще не определены.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит642013-714
2Сочи64029-412
3Динамо54019-512
4Локомотив53209-511
5Рубин53208-311
6ЦСКА63038-69
7Ахмат63038-99
8Нижний Новгород52126-67
9Спартак62135-67
10Крылья Советов62136-77
11Краснодар52039-86
12Уфа61237-95
13Химки51224-85
14Ростов51136-114
15Арсенал61147-134
16Урал50141-81

 

Теги
Российский футбол
Мировой хоккей
Словацкие хоккеисты победили австрийцев в матче финального этапа квалификации к Олимпиаде
Встреча завершилась со счетом 2:1
Читать полностью