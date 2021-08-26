Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 82-й минуте с передачи Артема Дзюбы забил Сердар Азмун.

У хозяев из-за травмы встречу пропустил полузащитник Магомед Оздовев. В составе ЦСКА из-за повреждений отсутствовали защитники Абусси Гогуа и Хёрдур Магнуссон. Хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич начал матч на скамейке запасных и появился на поле после перерыва. Футболисты ЦСКА проводили матч в форме c ретрологотипом, посвященным 110-летию клуба. На футболке нанесена эмблема Общества любителей лыжного спорта - основоположника армейского футбола.

"Зенит" после шести матчей набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается на шестой позиции с девятью баллами в активе. В следующем туре "Зенит" примет грозненский "Ахмат", а ЦСКА в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Точные даты встреч еще не определены.