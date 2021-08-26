Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 82-й минуте с передачи Артема Дзюбы забил Сердар Азмун.
У хозяев из-за травмы встречу пропустил полузащитник Магомед Оздовев. В составе ЦСКА из-за повреждений отсутствовали защитники Абусси Гогуа и Хёрдур Магнуссон. Хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич начал матч на скамейке запасных и появился на поле после перерыва. Футболисты ЦСКА проводили матч в форме c ретрологотипом, посвященным 110-летию клуба. На футболке нанесена эмблема Общества любителей лыжного спорта - основоположника армейского футбола.
"Зенит" после шести матчей набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается на шестой позиции с девятью баллами в активе. В следующем туре "Зенит" примет грозненский "Ахмат", а ЦСКА в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Точные даты встреч еще не определены.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-7
|14
|2
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|3
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|4
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|5
|Рубин
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|8-6
|9
|7
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|8
|Нижний Новгород
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|9
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|10
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|11
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|12
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|13
|Химки
|5
|1
|2
|2
|4-8
|5
|14
|Ростов
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1