Два гола Кейна помогли "Тоттенхэму" выйти в групповой этап футбольной Лиги конференций

ТАСС, 26 августа. Английский "Тоттенхэм" со счетом 3:0 обыграл португальский клуб "Пасуш де Феррейра" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги конференций. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (9-я и 35-я минуты), Джовани Ло Чельсо (70). Первая встреча завершилась победой португальской команды со счетом 1:0, по сумме двух матчей английская команда прошла в групповой этап.

В четверг Кейн сообщил, что принял решение остаться в "Тоттенхэме". Ранее журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщал, что игрок согласовал условия контракта с "Манчестер Сити", но лондонский клуб был не удовлетворен предложенной суммой выплаты за игрока.

В групповой этап Лиги конференций также пробились "Кайрат" (Казахстан), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Линкольн" (Гибралтар), "Яблонец" (Чехия), "Анортосис" (Кипр), "Рома" (Италия), ЦСКА (София, Болгария), "Фейенорд" (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Базель" (Швейцария), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Ренн" (Франция), "Витесс" (Нидерланды), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Гент" (Бельгия), ПАОК (Греция), ЛАСК (Австрия), "Унион" (Германия), "Карабах" (Азербайджан) и "Флора" (Эстония).

Также в основном этапе турнира сыграют команды, не сумевшие преодолеть раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Это "Алашкерт" (Армения), ХИК (Финляндия), "Заря" (Украина), "Раннерс" (Дания), АЗ (Нидерланды), "Клуж" (Румыния), "Слован" (Словакия). Впервые на групповом этапе еврокубков сыграют команды из Армении, Гибралтара и Эстонии.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. "Сочи" и казанский "Рубин" вылетели по итогам третьего раунда квалификации. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.