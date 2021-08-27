Австрия и Шотландия увеличили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 27 августа. Австрия и Шотландия, занимающие восьмое и девятое места в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оторвались от России, которая располагается на 10-й строчке. Это произошло по итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций.

В четверг шотландские "Рейнджерс" и "Селтик" по сумме двух матчей победили армянский "Алашкерт" (0:0, первый матч - 1:0) и нидерландский АЗ (1:2, первый матч - 2:0) и вышли в групповой этап Лиги Европы. Также в основную сетку второго по значимости еврокубка пробились австрийские "Рапид" и "Штурм", которые обыграли украинскую "Зарю" (3:2, первый матч - 3:0) и словенскую "Муру" (2:0, первый матч - 3:1) соответственно. В групповой этап Лиги конференций прошел австрийский ЛАСК, который по сумме двух игр оказался сильнее шотландского "Сент-Джонстона" (2:0, первый матч - 1:1). Выступление в новом турнире под эгидой УЕФА на стадии раунда плей-офф квалификации также завершил шотландский "Абердин", который дважды проиграл азербайджанскому "Карабаху" (0:1, 0:3).

В активе Австрии и Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА на данный момент 31,650 и 31,300 балла соответственно. У России, чьи клубы не участвовали в этой стадии квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, сумма коэффициентов не изменилась - 30,682. На групповой стадии страна в Лиге чемпионов будет представлена петербургским "Зенитом", а в Лиге Европы - московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Отрыв России от располагающейся на 11-й строчке Украины составляет 0,482 балла, в Лиге чемпионов ее представят киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", в Лиге конференций выступит луганская "Заря".

"Зенит" на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё". Соперники "Спартака" и "Локомотива" по основной сетке Лиги Европы определятся 27 августа. Жеребьевка группового этапа второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Стамбуле. Начало - 13:00 мск.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,500) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.