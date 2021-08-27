Женская сборная США по хоккею потерпела первое поражение на чемпионатах мира с 2013 года

ТАСС, 27 августа. Сборная Канады со счетом 5:1 обыграла команду США в матче заключительного тура группового этапа женского чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Канаде.

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Мелоди Дауст (8-я минута), Рената Фаст (14), Джейми Ли Рэттрей (25, 28) и Сара Нёрс (31). У проигравших отличилась Ли Стекляйн (43).

Сборная США проиграла в рамках чемпионатов мира впервые с 2013 года. Тогда американки в игре группового этапа проиграли канадкам со счетом 2:3 по буллитам. С тех пор команда США трижды уступала канадкам на Олимпийских играх. В 2014 году - в матче группового этапа (2:3) и финале (2:3 в овертайме), в 2018 году - в игре группового этапа (1:2).

Канадские хоккеистки заняли первое место в группе А, набрав 12 очков в четырех матчах. Вторыми стали американки (9), третьими - финки (6), четвертыми - россиянки (3), пятыми - швейцарки (0). Все сборные группы А вышли в плей-офф.

Из группы В в плей-офф вышли команды Чехии, Германии и Японии. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Швейцарии, финки встретятся с чешскими хоккеистками. Сборная Канады сыграет с проигравшим в заключительном матче группы В между немками и японками, а сборная США - с победителем этой игры.

Плей-офф пройдет с 28 по 31 августа. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзовые медали мировых первенств (2001, 2013, 2016).