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Женский чемпионат мира по хоккею

Определились все четвертьфинальные пары женского чемпионата мира по хоккею

Сборная России сыграет с командой Швейцарии, канадки встретятся с немками, американки - с японками, финки - с представительницами Чехии

ТАСС, 27 августа. Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею среди женских сборных. Турнир проходит в Канаде.

В заключительном матче группы В сборная Японии обыграла команду Германии со счетом 2:1 и заняла второе место. Немки стали третьими. В четвертьфинал вышли все пять команд группы А и три лучшие сборные группы В.

Девятое место на турнире заняла команда Венгрии, десятыми стали датчанки. Команды не покинут элитный дивизион чемпионата мира, так как турнир в первом дивизионе не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Российские хоккеистки заняли четвертое место в группе А, обыграв швейцарок (3:1) и потерпев три поражения - от команд Канады (1:5), США (0:6) и Финляндии (0:4). В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Швейцарии, канадки встретятся с немками, американки - с японками, финки - с представительницами Чехии. Все встречи состоятся 28 августа по местному времени. Точное время начала игр будет известно позднее.

Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзовые медали мировых первенств (2001, 2013, 2016).

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Женский чемпионат мира по хоккею
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