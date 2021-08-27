Спорткомплекс для Универсиады в Екатеринбурге отремонтируют за 280 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Дворец игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге капитально отремонтируют к Универсиаде за 280 млн рублей. Субсидию на это выделят из бюджета Свердловской области, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по капитальному ремонту проводится в рамках подготовки к проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу среди мужских команд и соревнований Всемирной Универсиады 2023 года", - говорится в документе.

Согласно техническому заданию, на первом этаже будут отремонтированы помещения ОБП и вип-лестница. На втором и третьем этажах подрядчику необходимо будет обновить коридоры, медицинские кабинеты, технические помещения, лестницы и санузлы. Также в работы входят ремонт раздевалок спортсменов и судей с душевыми и туалетами и отделка покрытия стен в главной спортивной арене.

Кроме того, подрядчику нужно будет заменить инженерные сети, видеонаблюдение и пожарную сигнализацию.

ДИВС будет принимать матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года в Екатеринбурге. Как сообщали 29 марта в Департаменте информационной политики Свердловской области, в спортивном сооружении проводится капитальный ремонт. Уже завершены работы на первом этаже здания, ведется ремонт кровли.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.