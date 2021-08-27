Матыцин поздравил дзюдоисток Степанюк и Потапову с завоеванием медалей Паралимпиады

Потапова стала бронзовым призером в весовой категории до 48 кг, Степанюк - в весе до 52 кг.

"Поздравляю Викторию Потапову и Алесю Степанюк с бронзой Игр в Токио! - сказал Матыцин. - Для Виктории это уже четвертая паралимпийская медаль в карьере. Наша спортсменка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, на протяжении многих лет входит в число сильнейших дзюдоисток в мире. На Паралимпиаде в Токио в схватке за бронзу Виктория одержала убедительную победу иппоном".

"Алеся Степанюк, которая не раз входила в число призеров на чемпионатах мира и Европы, также уверенно победила в поединке за бронзовую медаль со счетом 10:0, - добавил Матыцин. - Для нее это вторая награда Паралимпиады в карьере - она выигрывала бронзу на Играх 2008 года в Пекине. Поздравляю с успешным выступлением наших дзюдоисток, тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю нашим спортсменам удачи на Играх в Токио".

Сборная России, завоевавшая 7 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград, занимает третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (16-9-14), вторыми идут британцы (9-9-9).