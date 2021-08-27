В "Арсенале" считают, что футболист "Ахмата" Бериша умышленно нарушил принципы fair play

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Ахмат" Бернард Бериша в эпизоде с первым голом в ворота тульского "Арсенала" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не мог не понимать, что игрок команды соперника выбивает мяч в аут, исходя из принципов fair play ("честной игры"). Об этом ТАСС заявили в "Арсенале".

"Арсенал" в четверг на выезде проиграл "Ахмату" со счетом 1:2. В эпизоде, предшествовавшем голу игрока "Ахмата" Мохамеда Конате, защитник туляков Урош Радакович выбивал мяч в аут, чтобы его одноклубнику была оказана медицинская помощь. Полузащитник грозненцев Бернард Бериша не позволил мячу уйти за пределы поля, развил атаку и вывел Конате на ударную позицию.

"Есть принципы fair play, - заявили ТАСС в "Арсенале". - Случившийся вчера эпизод является классическим примером этого негласного правила и принципов, которые активно поддерживаются и ФИФА, и УЕФА. Наш защитник демонстративно и умышленно выбивал мяч в аут, потому что его партнеру требовалась медицинская помощь. Можно рассказывать все что угодно, но не понимать в той ситуации этого было невозможно, это было очевидно всем, в том числе и игроку "Ахмату", оставившему мяч в игре".

В марте 2018 года "Арсенал" в Туле обыграл "Ахмат" со счетом 1:0 благодаря голу Горана Чаушича. В эпизоде, предшествовавшем забитому мячу, травму получил полузащитник грозненцев Олег Иванов. Несмотря на это, хозяева поля продолжили атаку и завершили ее взятием ворот. В тульском клубе считают, что сравнивать два эпизода неправильно.

"Сравнивать момент во вчерашней игре с тем, что произошло в 2018 году в Туле, совершенно некорректно. Там никто не лежал на газоне, не выбивал мяч в аут, не акцентировал внимание на травме партнера. Это абсолютно разные ситуации. Проводить какие-то параллели здесь абсолютно неуместно", - также отметили в тульском клубе.

"Арсенал" после поражения от "Ахмата" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе туляков четыре очка. Грозненцы с девятью очками располагаются на седьмой строчке. В седьмом туре чемпионата России "Арсенал" дома сыграет с ЦСКА, "Ахмат" на выезде встретится с "Зенитом". Матчи тура запланированы на 10-12 сентября, точные даты игр еще не утверждены.