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Паралимпиада в Токио

Российские шпажисты завоевали золотые медали Паралимпиады в командном турнире

В финале россияне выиграли у команды Китая

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российские шпажисты победили команду Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

Сборную России представляли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной). Ранее в пятницу российские шпажистки стали бронзовыми призерами Паралимпиады, победив в поединке за третье место представительниц Гонконга (45:34).

Кузюкову 34 года, он является трехкратным чемпионом мира и Европы, входит в состав паралимпийской сборной России с 2014 года. В четверг Кузюков завоевал золото Паралимпиады в фехтовании на колясках в категории B. 25-летний Шабуров является четырехкратным чемпионом мира и Европы. В четверг он стал серебряным призером Игр в фехтовании на колясках в категории А.

Юсупову 37 лет, он является чемпионом мира и Европы. Фехтованием шпажист начал заниматься в Омске в 2002 году. 27-летний Нагаев является серебряным и бронзовым призером мировых первенств, а также чемпионом Европы. С 2017 года он входит в состав паралимпийской сборной России.

Российские спортсмены, завоевавшие восемь золотых, шесть серебряных и десять бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (16-10-14), вторыми идут британцы (9-9-9).

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