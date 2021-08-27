"Локомотив" сыграет с итальянским "Лацио" на групповом этапе Лиги Европы

ТАСС, 27 августа. Российский футбольный клуб "Локомотив" на групповом этапе Лиги Европы сыграет с итальянским "Лацио". Жеребьевка группового этапа прошла в Стамбуле.

Команды попали в группу E, где также сыграют французский "Марсель" и турецкий "Галатасарай". Железнодорожники получили путевку в основную стадию турнира на правах победителя Бетсити - Кубка России прошлого сезона. Календарь матчей московского клуба станет известен позднее. Финал Лиги Европы сезона-2021/22 пройдет 18 мая 2022 года в испанской Севилье.

"Локомотив" в шестой раз примет участие в групповом раунде Лиги Европы (до 2009 года - Кубок УЕФА). Лучшим результатом москвичей в еврокубках является выход в полуфинал Кубка обладателей кубков в сезонах 1997/98 и 1998/99, в 1999 году они уступили на этой стадии "Лацио" за счет гола, пропущенного на своем поле (1:1 - дома и 0:0 - в гостях), эти матчи стали единственными в истории противостояния клубов. В сезоне-2017/18 "Локомотив" дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил испанскому "Атлетико" (0:3, 1:5).

"Локомотив" и "Галатасарай" встречались между собой четыре раза на групповых раундах Лиги чемпионов, команды обменялись двумя победами. С "Марселем" московский клуб ранее не встречался.

"Лацио" - двукратный чемпион Италии, лучшим результатом клуба является победа в Кубке обладателей кубков в 1999 году, годом ранее римляне играли в финале Кубка УЕФА, где уступили итальянскому "Интеру" (0:3). "Марсель" является девятикратным чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов (1993). В активе "Галатасарая" 22 победы в первенстве страны, стамбульский клуб является победителем Кубка УЕФА (2000) и полуфиналистом Лиги чемпионов (сезон-1988/89).