Фехтовальщицы Бойкова, Евдокимова и Майя намерены выступить на Паралимпиаде в Париже

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российские шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова и Юлия Майя планируют выступить на Паралимпийских играх в Париже. Об этом журналистам рассказала Майя.

Россиянки победили представительниц Гонконга со счетом 45:34 в поединке за бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках. Сборную России представляли Бойкова, Евдокимова, Майя и Людмила Васильева (запасная). В полуфинале спортсменки уступили сборной Китая.

"Это у нас больная тема - китаянки, мы когда-то их обыгрываем, когда-то очень жестко им проигрываем. Сегодня был совсем неприятный бой, когда каждая свой личный бой проиграла. Это больше всего смазывает настроение, все выигрывали, а им проиграли. А вот команда Украины - молодцы, девчонки смогли китаянок сегодня заколоть", - отметила Майя.

"С командой Гонконга у нас сегодня уже была встреча, в жеребьевке могли бы им уступить, чтобы не выйти на китаянок. Мы это понимали, видели, но была установка - ничего не сдавать, все выигрывать. Так мы и делали, ну ничего, пришлось со сборной Гонконга пофехтовать дважды", - добавила спортсменка.

Шпажистки завоевали пятую медаль для российских фехтовальщиков. В четверг Александр Кузюков стал паралимпийским чемпионом, а Максим Шабуров и Бойкова завоевали серебряные награды. В командном соревновании шпажисты в финале победили сборную Китая.

"Российское паралимпийское фехтование молодое, мальчишки у нас молодцы, такой бандой приехали, нам бы тоже чуть-чуть побольше банду. Немного не хватает личных тренеров здесь, сложно разминаться, много тактических действий, которые хорошо видно со стороны, но сложно держать в голове, когда фехтуешь. Много всяких вещей, и очень классно, когда тебя секундирует человек с большим опытом своей фехтовальной жизни. Думаю, сделаем работу над ошибками и замахнемся на Париж", - отметила Майя.

Спина к спине

Майя и Евдокимова выступают в одном паралимпийском классе - категории А, а Виктория Бойкова в индивидуальных турнирах соревнуется в категории В. По словам спортсменок, поддержка товарищей по команде помогает им выигрывать и в индивидуальных соревнованиях.

"У нас очень классная команда, не только в том, как мы фехтуем, но и в том, как ощущаем друг друга, очень трепетно и нежно друг к другу относимся, чувствуем силу друг друга. Вот с Аленкой мы в одной категории, но стараемся друг на друга не выходить, иногда получается, а с Викой бывают бои, когда мы на соседних местах сражаемся спина к спине и выигрываем. Очень классное настроение, заряжаем друг друга, есть чувство плеча рядом", - поделилась ощущениями Майя.

"Отсутствие зрителей не очень мешает, мы довольно сконцентрированы на поединке и сопернике. Раньше у нас часто проводились совместные турниры - чемпионаты мира и Европы вместе с олимпийцами, это такой масштаб, он тебя сводит с ума, и это очень классно, немного жалею, что их перестали проводить. Когда ты фехтуешь, ты настолько погружен в процесс, слушаешь друг друга. Нам и со зрителями хорошо, и так хорошо, мы рады, что тут оказались", - добавила спортсменка.

Майе 40 лет, она является чемпионкой мира и Европы. Шпажистка неоднократно побеждала на чемпионате России, а также становилась обладательницей Кубков мира. С 1988 года Майя занималась плаванием, фехтованием она увлеклась в 2010 году.

"На данный момент, мне хочется выступить на Играх в Париже, у меня муж - парижанин. Не знаю, как в итоге сложится, но старой себя не чувствую, - добавила шпажистка. - В спорте бытует мнение, что надо рано уходить, но фехтование показывает, что это довольно зрелый вид спорта, а паралимпийское фехтование - тем более. Перестанет получаться - завяжу, да и жизнь сама завяжет, появятся новые люди, начнут обыгрывать, но на данный момент есть намерение идти до Парижа".

Звание и свадьба

20-летняя Алена Евдокимова рассказала, что не получилось у российской команды в полуфинальном поединке с китаянками. И поделилась радостными новостями.

"Украинки большие молодцы, победили китаянок в предварительных встречах. А вот у нас сегодня не все получилось - ни по дистанции, ни по приемам мы не попали сегодня в эту колею. Не получилось, но в следующий раз будем работать больше", - отметила спортсменка.

"Тренер после поединка за бронзу нас поздравил, порадовался. Я звание заслуженного мастера спорта получила! А еще у меня свадьба скоро, жених сейчас в финале победил - Максим Шабуров", - рассказала Евдокимова.

Евдокимовой 20 лет, она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. На счету шпажистки две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, а также серебро и бронза чемпионатов Европы.

32-летняя Бойкова является двукратной чемпионкой мира, обладательницей серебряной и бронзовой медалей мирового первенства, чемпионкой Европы, многократной победительницей этапов Кубка мира. Спортсменка входит в состав паралимпийской сборной России с 2011 года.