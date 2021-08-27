Вратарь Кошарный вернулся в расположение сборной России по пляжному футболу после травмы

ТАСС, 27 августа. Голкипер российской сборной по пляжному футболу Станислав Кошарный вернулся в расположение команды после травмы спины, полученной в четвертьфинальном матче мирового первенства с командой Испании (4:2). Об этом сообщил врач сборной России Мингиян Бадмаев, комментарий которого приводит портал Bsrussia.com.

В четверг главный тренер сборной России Михаил Лихачев сообщил ТАСС, что Кошарный, скорее всего, пропустит полуфинал cо швейцарцами, который состоится в субботу и начнется в 18:00 мск.

"После игры с испанцами Кошарный пожаловался на боли в спине, - рассказал Бадмаев. - Повреждение наш вратарь получил в концовке встречи, когда прерывал передачу испанского футболиста и столкнулся с партнером по команде Остапом Федоровым, после встречи вратарь был доставлен в городскую клиническую больницу им. С. П. Боткина. После всех проведенных обследований ему был поставлен диагноз "мышечно-связочное повреждение мышц спины без костной патологии", после проведенного обследования игрок был отпущен в расположение сборной".

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.