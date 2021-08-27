Шабуров: китайские шпажисты пытались сбить темп в финале Паралимпийских игр, но не смогли

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российский фехтовальщик Максим Шабуров не отреагировал на попытки китайского соперника сбить темп в финале Паралимпийских игр и смог настроиться на победу. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Российские шпажисты победили команду Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпийских игр в фехтовании на колясках. Сборную России представляли Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной). Ранее в пятницу российские шпажистки стали бронзовыми призерами Паралимпиады, победив в поединке за третье место представительниц Гонконга (45:34).

"Отомстили за девушек, которые в полуфинале уступили китаянкам, - пошутил Шабуров. - В финале было тяжело, но так всегда - не бывает легких боев, все трудные, и приходится выкладываться на полную".

"Соперник взял паузу в финале, это такая тактика, чтобы сбить темп, когда не идут уколы. Но не получилось, не сбили. Я спокойно сидел, не расслаблялся и не напрягался. Слышал, как кричали и подсказывали ребята из команды, даже после начала боя их слышно было", - добавил он.

25-летний Шабуров является четырехкратным чемпионом мира и Европы. В четверг он стал серебряным призером Игр в фехтовании на колясках в категории А.