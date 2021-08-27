Мостовой: "Спартаку" и "Локомотиву" попались сильные соперники в Лиге Европы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" попали в сильные группы в Лиге Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

"Локомотив" сыграет в группе Е с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем". "Спартак" попал в квартет С, где сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". В среду Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Мне кажется, что после того, что у нас происходит на международной арене в последние два года, оценивать шансы не имеет смысла, - сказал Мостовой. - Сначала говорим про определенную группу, но из нее вылетаем со средними или сильными соперниками. Мне нравится, что и "Спартак", и "Локомотив" попали в хорошие и сильные группы, у них серьезные и интересные соперники. Другое дело, что сейчас нужно меньше говорить о шансах, а думать о том, что много хороших и интересных игр, нужно выходить и доказывать".

Если команда займет третье место в таблице группы, она попадет в плей-офф третьего по значимости турнира - Лиги конференций. "Мне уже становится немного смешно от того, что в Европе что только не придумают. Ты сначала не попадаешь в Лигу чемпионов, переходишь в Лигу Европы, затем в Лигу конференций, можешь играть без остановки", - заключил Мостовой.

Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября. Матчи состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье.