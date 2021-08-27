Юсупов: российские шпажисты собрали все силы в кулак для победы в финале Паралимпиады

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российские шпажисты Артур Юсупов, Александр Кузюков и Максим Шабуров собрали все силы перед финальным поединком Паралимпийских игр. Об этом журналистам рассказал Юсупов.

Российские шпажисты победили команду Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпийских игр в фехтовании на колясках. Сборную России представляли Шабуров, Кузюков, Юсупов и Никита Нагаев (запасной). Ранее в пятницу российские шпажистки стали бронзовыми призерами Паралимпиады, победив в поединке за третье место представительниц Гонконга (45:34).

"Мы давно шли к этой медали, давно и целенаправленно, подтверждая это победами на чемпионатах мира в команде 2017 года и 2019 года. Нам очень хотелось в Токио подтвердить это золото, и мы это сделали. Теперь продолжаем", - сказал Юсупов.

"Тяжело было дойти до финала. Фехтуем с самого утра, провели тяжелые четыре встречи до финала. Но собрали все силы в кулак, друг друга подбодрили и сделали все, что могли. И ведь все получилось", - добавил спортсмен.

Юсупову 37 лет, он является чемпионом мира и Европы. Фехтованием шпажист начал заниматься в Омске в 2002 году.