В РФС высказались по поводу назначения судьи Стипиди на матч "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Назначение помощника главного арбитра Алексея Стипиди на матч шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи" связано с профессиональным уровнем судьи. Об этом ТАСС заявил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

"Спартак" в четверг в Москве проиграл "Сочи" со счетом 1:2. Перед игрой газета "Спорт-Экспресс" отметила, что в заявке сочинцев на официальном сайте РПЛ в роли одного из тренеров молодежной команды значится Дмитрий Григорьевич Стипиди. Издание предположило, что представитель клуба является родственником арбитра Алексея Григорьевича Стипиди.

"Что касается Стипиди, если даже его брат и работает в клубе, назначение судей связано с их профессиональным уровнем и их физической готовностью. И все они имеют высокий уровень доверия. Поэтому ничего "странного" в этом нет", - сказал Хачатурянц.

"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" располагается на девятой позиции.