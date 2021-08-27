Шпажист Кузюков назвал командную победу на Паралимпиаде настоящей мушкетерской историей

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Двукратный победитель Паралимпийских игр в Токио российский шпажист Александр Кузюков признался, что командная победа на Играх подарила ему в три раза больше эмоций, чем личная, потому что это настоящая мушкетерская история. Об этом фехтовальщик рассказал журналистам после победы.

В финале Игр 34-летний Кузюков, 37-летний Артур Юсупов и 25-летний Максим Шабуров одержали верх над сборной Китая со счетом 45:39 в фехтовании на колясках.

"Очень хорошо сегодня фехтовалось, может быть, вчерашняя победа помогла, но я сразу сказал - важно победить в команде, - подчеркнул Кузюков. - Больше всего люблю командные состязания - заводишься, тут все вместе, а когда ты с друзьями, тебе где-то подскажут, где-то подтолкнут, и ты своему другу стараешься помочь, так это и работает - единый коллектив, единое целое, и эмоций в три раза больше, и настроя. Да, это мушкетерская история, когда один за всех и все за одного".

"Только переночевав дома, успокоившись, можно, наверное, почувствовать, что произошло, а сейчас мы в голове еще деремся - только с дорожки вышли и состояние это пока никак не отпустить, - признался шпажист. - Хотя в жизни я сдержанный, спокойный, но вчера меня просто пробрало на награждении, выплеснулось все то, что копилось несколько лет, шоковое состояние. А сегодня все иначе, сегодня я просто счастливый человек, и сегодня мне просто хорошо".

На вопрос, готов ли Кузюков снова побороться за командное золото на Играх в Париже, спортсмен ответил: "Мы занимаемся любимым делом, фехтование затягивает очень сильно, и я всегда говорю, что у меня лучшая работа на планете - и работа, и хобби. Мы столько лет вместе фехтуем, бывает все - устаешь, тяжело, но проходят выходные, и твое сердце снова ведет тебя на тренировку, снова и снова. В нашем виде спорта в основном все решает опыт, а внутреннее желание не иссякает, от побед его только больше".