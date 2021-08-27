Биатлонистка Казакевич заняла третье место в суперспринте на летнем чемпионате мира

ТАСС, 27 августа. Россиянка Ирина Казакевич завоевала бронзовую медаль в суперспринте на 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону. Турнир проходит в чешском Нове-Место.

Россиянка уступила лидеру 6,6 секунды, допустив пять промахов. Победу одержала чешка Маркета Давидова (22.43,5; 3 промаха), второй стала украинка Юлия Джима (отставание 2,9 секунды; 2). Россиянка Валерия Васнецова заняла четвертое место (+9,5; 4), Тамара Дербушева - шестое (+27,2; 3), Наталья Гербулова - 11-е (+43,1; 4), Светлана Миронова - 22-е (+1.46,4; 9), Маргарита Васильева - 24-е (+1.55,0; 7).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на турнире выступает без государственных символов в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР). При этом по сравнению с февральским чемпионатом мира в словенской Поклюке есть изменение - IBU разрешил использовать цвета российского флага на логотипе СБР.

Летний чемпионат мира завершится 29 августа. С 1996 года турнир проводится ежегодно, но прошлым летом не состоялся из-за пандемии коронавируса.