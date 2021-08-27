"Витязь" обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Подольский хоккейный клуб "Витязь" со счетом 4:2 обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче Кубка мэра Москвы. Игра прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Александр Яремчук (12-я минута), Святослав Гребенщиков (38, 60) и Дамир Мусин (48), у проигравших отличились Люк Локхарт (18) и Тайлер Вонг (32).

В первом матче на турнире подольский клуб со счетом 1:2 уступил московскому "Спартаку", пекинская команда разгромила красно-белых со счетом 9:3. Позднее в пятницу на турнире московское "Динамо" сыграет с хабаровским "Амуром".

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году впервые участие в турнире принимают хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования завершатся 28 августа.