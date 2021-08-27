Российский триатлонист Турбаевский отстранен из-за нарушения антидопинговых правил

ТАСС, 27 августа. Международный союз триатлона (World Triathlon) на основании решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранил россиянина Владимира Турбаевского от выступлений на неопределенный срок за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Россиянин признан виновным в соответствии со статьей 2.2 антидопинговых правил. Отмечается, что отклонения, обнаруженные в образцах крови, собранных в июне и июле 2014 года и в августе 2020 года, указывают на манипуляции с ней.

Все результаты спортсмена в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года будут аннулированы. Также россиянин должен выплатить штраф в размере $1100.

Турбаевскому 37 лет, он является чемпионом мира 2007 года в эстафете, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2007, 2017 - эстафета).