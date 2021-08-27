Очигава: Международный день бокса мотивирует будущие поколения на занятия видом спорта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Проведение праздничных мероприятий в Международный день бокса направлено на будущие поколения и мотивирует их заниматься этим видом спорта. Такое мнение журналистам высказала двукратная чемпионка мира Софья Очигава.

В пятницу в "Лужниках" проходят мероприятия, посвященные празднованию Международного дня бокса, которые организовала Международная ассоциация бокса (AIBA). Очигава провела открытую тренировку.

"Мы уже пятый год проводим Международный день бокса, четыре из них прошли на сцене возле Кремля, тоже ставили ринг, поэтому опыт проведения таких мероприятий у Федерации бокса России есть. Как всегда, она организовала все потрясающе, пришло очень много людей - спортсмены, дети, все кому это интересно, - сказала Очигава. - Мы ждали весь год, чтобы этот День бокса состоялся в Москве, и очень здорово, что собралось так много детишек, потому что для них это праздник и все это делается для будущих поколений. Насколько я понимаю, все ребята, которые были здесь, уже с опытом, но и начинающие тоже присутствовали, поэтому этот праздник для них является большим мотиватором, многие из них останутся в спорте, это сплотит коллектив, наша задача - сделать так, чтобы как можно больше людей занималось спортом".

"Я считаю, что подобные мероприятия в целом мотивируют будущие поколения. И речь не только о боксерах - другие федерации тоже видят, как мы празднуем, и делают свои мероприятия. Бокс объединяет", - добавила спортсменка.

Международный день бокса проходит в пятый раз, в 2021 году AIBA перенесла дату праздника с 22 июля на 27 августа. В рамках празднования Дня бокса в Москве также пройдет матчевая встреча между сборными России и мира (начало - 16:30 мск).