Хинчагов рассказал, что почти не вылезал со сборов перед Паралимпиадой

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Чемпион Паралимпийских игр в толкании ядра Альберт Хинчагов рассказал о том, что готовился к соревнованиям в Токио очень усердно. Об этом он рассказал журналистам.

Хинчагов показал результат 15,78 метра. Он выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

"Я очень долго шел к победе на Паралимпийских играх. Мы много работали с тренером, я почти не вылезал со сборов, мог и лучше показать результат, - сказал он. - Я очень рад! Я же улучшил личный результат. Выиграл чемпионат Европы, мира, Паралимпиаду, у меня такие смешанные чувства сейчас, не передать словами".