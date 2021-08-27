Канадский хоккеист Клинкхаммер подписал контракт с московским "Динамо"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Канадский нападающий Роб Клинкхаммер подписал контракт с московским хоккейным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 35-летним игроком рассчитано на один сезон.

"Рады приветствовать в наших рядах Роба Клинкхаммера, - заявил главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов. - Опытный хоккеист, уверены, что он добавит мощи нашей атаке. Планируем его пробовать на разных позициях и ролях. На ближайших тренировках оценим состояние игрока, надеемся на его помощь уже в первых матчах сезона".

В прошлом сезоне Клинкхаммер выступал за минское "Динамо". Он провел 31 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрал 26 очков (15 шайб + 11 передач). Ранее канадец выступал за омский "Авангард" и казанский "Ак Барс", с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина.

В Национальной хоккейной лиге Клинкхаммер провел 193 игры, набрав 43 (22+21) очка. Он выступал за "Эдмонтон", "Питтсбург", "Аризону", "Оттаву" и "Чикаго".

В составе сборной Канады Клинкхаммер стал бронзовым призером на Олимпийских играх 2018 года.