"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа, /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ростовом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге.

У "Урала" отличился Артем Максименко (81-я минута), в составе "Ростова" гол забил Дмитрий Полоз (76), который вышел на замену на 70-й минуте.

Изначально матч должен был состояться 29 августа, но в связи с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года, он был перенесен на 27 августа. Встреча проходила без использования системы видеоассистента рефери (VAR) в связи с техническими неисправностями.

Футболисты "Ростова" продолжили серию без побед в гостевых матчах с "Уралом", южане не побеждали в Екатеринбурге с 2015 года. Всего в чемпионате России команды встречались 19 раз: две победы одержали футболисты "Урала", девять - "Ростова", еще восемь встреч завершились вничью.

"Ростов" занимает 13-е место в таблице, набрав 5 очков. "Урал" идет на последней, 16-й строчке с 2 очками в активе. В следующем туре "Урал" в гостях сыграет с "Рубином", "Ростов" примет "Краснодар". Оба матча состоятся 11 сентября.