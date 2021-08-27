"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа, /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ростовом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге.
У "Урала" отличился Артем Максименко (81-я минута), в составе "Ростова" гол забил Дмитрий Полоз (76), который вышел на замену на 70-й минуте.
Изначально матч должен был состояться 29 августа, но в связи с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года, он был перенесен на 27 августа. Встреча проходила без использования системы видеоассистента рефери (VAR) в связи с техническими неисправностями.
Футболисты "Ростова" продолжили серию без побед в гостевых матчах с "Уралом", южане не побеждали в Екатеринбурге с 2015 года. Всего в чемпионате России команды встречались 19 раз: две победы одержали футболисты "Урала", девять - "Ростова", еще восемь встреч завершились вничью.
"Ростов" занимает 13-е место в таблице, набрав 5 очков. "Урал" идет на последней, 16-й строчке с 2 очками в активе. В следующем туре "Урал" в гостях сыграет с "Рубином", "Ростов" примет "Краснодар". Оба матча состоятся 11 сентября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-7
|14
|2
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|3
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|4
|Рубин
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|8-6
|9
|7
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|8
|Нижний Новгород
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|9
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|10
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|11
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|12
|Химки
|5
|1
|2
|2
|4-8
|5
|13
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|14
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2