Белорусские хоккеисты победили австрийцев в игре финального этапа квалификации к Олимпиаде

ТАСС, 27 августа. Сборная Белоруссии по хоккею обыграла команду Австрии во втором матче финала квалификационного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Стась (21-я минута), Егор Шарангович (26, 33), Шейн Принс (37) и Джефф Платт (40), у проигравших отличились Рафаэль Хербургер (9) и Брайан Леблер (19). В белорусской команде на турнире выступают четыре игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Шарангович ("Нью-Джерси"), Владислав Колячонок (система "Аризоны"), Илья Соловьев (система "Калгари") и Алексей Протас (система "Вашингтона").

Сборные Белоруссии и Австрии выступают в группе D, в первой игре белорусы со счетом 0:1 проиграли полякам, а австрийцы - словакам (1:2). Команды Польши и Словакии проведут матч позднее в пятницу. После второго подряд поражения австрийская команда лишилась шансов на участие в Олимпийских играх.

Матчи квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены на август 2021 года. В отборочном турнире сыграют 12 команд, которые разделены на три группы. Матчи группы D пройдут в Братиславе, группы Е - в Риге, группы F - в Осло. В каждой из групп играют по четыре команды, одна из которых вышла в финал отборочного турнира по итогам предварительной квалификации, проходившей в три раунда

Турнир завершится 29 августа. В течение трех дней каждая команда сыграет по три матча. Сборные, занявшие первые места в группах, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Команды на Олимпиаде

На Олимпиаду уже квалифицировалось девять команд. Восемь из них получили право принять участие в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации хоккея (IIHF) - это команды Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая выступит на Олимпийских играх как команда-хозяйка. Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые также будут разбиты на три группы. Россияне выступят в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединится победитель квалификационной группы D. Победители групп E и F сыграют в группе C с финнами и шведами. В группу A вошли канадцы, американцы, немцы и китайцы.