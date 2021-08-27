Биатлонист Костюков занял второе место в суперспринте на летнем чемпионате мира

ТАСС, 27 августа. Россиянин Ярослав Костюков завоевал серебряную медаль в суперспринте на 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону. Турнир проходит в чешском Нове-Место.

Россиянин уступил лидеру 11 секунд, допустив два промаха. Победу одержал румын Георге Бута (16 минут 35,5 секунды; 0 промахов), третьим стал бельгиец Флоран Клод (отставание 15,7 секунды; 2 промаха). Россиянин Роман Сурнев стал шестым (+30,9; 4), Александр Бабчин - 16-м (+1.05; 3), Иван Колотов - 19-м (+1.18; 4).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на турнире выступает без государственных символов в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР). При этом по сравнению с февральским чемпионатом мира в словенской Поклюке есть изменение - IBU разрешил использовать цвета российского флага на логотипе СБР.

Летний чемпионат мира завершится 29 августа. С 1996 года турнир проводится ежегодно, но прошлым летом не состоялся из-за пандемии коронавируса.