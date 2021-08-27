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Летние олимпийские виды спорта

Французский велогонщик Сенешаль стал победителем 13-го этапа "Вуэльты"

Россиянин Александр Власов из "Астаны" занял 30-е место

ТАСС, 27 августа. Французский велогонщик Флориан Сенешаль из команды Deceuninck - Quick Step стал победителем тринадцатого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Сенешаль преодолел дистанцию 203,7 км за 4 часа 58 минут 23 секунды. Второе место занял итальянец Маттео Трентин из команды UAE Team Emirates, третье - его соотечественник Альберто Дайнезе из Team DSM. Россиянин Александр Власов из "Астаны" финишировал 30-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 133-м месте.

В общем зачете после тринадцати этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, время которого составляет 50 часов 31 минута 52 секунды. Вторым идет француз Гийом Мартен из Cofidis, уступающий 58 секунд, третьим - олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+1.56). Власов располагается на 11-й строчке (+6.08), Сиваков - на 57-й (+1.08.11).

Четырнадцатый этап веломногодневки состоится в субботу, его протяженность составит 165.7 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.

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