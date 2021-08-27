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Бокс

Команда России победила сборную мира в рамках празднования Дня бокса в Москве

Свои поединки выиграли Константин Опольский, Алексей Семыкин и Магомед Магомедов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские боксеры со счетом 3:2 победили сборную мира в рамках празднования Международного дня бокса в Москве. Поединки проходили в СК "Лужники".

Капитаном российской команды был двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, сборную мира возглавлял бронзовый призер Игр-2016 года узбекистанец Рустам Тулаганов.

Команды провели пять трехраундовых поединков. Константин Опольский (до 63,5 кг) победил кубинца Эрисланди Альвареса, Алексей Семыкин (до 75 кг) сломил сопротивление Моналиса Мапапы из Конго, Магомед Магомедов (до 80 кг) одолел Аната Гаджиева из Азербайджана, победители всех поединков определились решением судей. Две победы сборной мира принесли боксеры из Кубы: Леаль Молина (до 67 кг) победил Хаджимурата Мамакова, Исами Меса (до 71 кг) - Муртуза Пахаева.

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