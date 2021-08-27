"Динамо" сыграет с "Куньлунь Ред Стар" в финале Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" со счетом 3:2 обыграл хабаровский "Амур" в матче Кубка мэра Москвы. Игра прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Оскар Линдберг (24-я минута) и Дмитрий Рашевский (28, 51), у проигравших отличились Никита Пивцакин (2) и Доминик Машин (32).

Команды на турнире были поделены на две группы, в группе А выступали "Амур", "Динамо" и ЦСКА. "Динамо" с 4 очками заняло первое место, вторым стал "Амур" (2), третьим - ЦСКА (0). В группе В первым стал пекинский "Куньлунь Ред Стар" (2), вторым - подольский "Витязь" (2), третьим - "Спартак" (2). "Динамо" и "Куньлунь Ред Стар" сыграют в финале, который начнется в субботу в 18:00 мск. "Амур" и "Витязь" встретятся в игре за третье место (14:00 мск). В игре за пятое место встретятся "Спартак" и ЦСКА (10:00 мск).

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году впервые участие в турнире принимают "Амур" и "Куньлунь Ред Стар".