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Футбол в России

Николич назвал матч "Локомотива" против "Динамо" лучшим в сезоне чемпионата России

По мнению наставника железнодорожников, команды играли в очень быстром темпе

ТАСС, 27 августа. Матч столичного "Локомотива" против московского "Динамо" является лучшим на этом отрезке чемпионата России по футболу. Такое мнение высказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (1:1).

"Мне кажется, самая лучшая игра в этом отрезке чемпионата России. Ритм был жесткий, не останавливались ни секунды, отличная игра для болельщиков. В какие-то моменты мы были лучше, в какие-то "Динамо". Во втором тайме не смогли много сделать у ворот, у "Динамо" моментов было больше", - сказал Николич.

Тур стал последним перед перерывом на матчи сборных. "Мы старались играть вертикально, очко каждой команде, великолепная игра. У нас 11 сборников на две команды, эта пауза на пользу нам", - добавил он.

В следующем туре "Локомотив" сыграет дома с "Крыльями Советов", точная дата матча не определена.

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