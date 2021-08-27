Латвийские хоккеисты забросили девять шайб в ворота венгров в матче отбора к Олимпиаде

ТАСС, 27 августа. Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Венгрии во втором матче финала квалификационного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Встреча завершилась со счетом 9:0.

Заброшенными шайбами в матче отметились Родриго Аболс (8-я и 55-я минуты), Рудольф Балцерс (41, 55, 59), Рональдс Кениньш (43, 59) и Теодор Блюгер (52, 57). В латвийской команде на турнире выступают три игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Блюгер ("Питтсбург"), Земкус Гиргенсонс ("Баффало") и Балцерс ("Сан-Хосе"). Латвийская команда принимает участие в первом турнире под руководством Харийса Витолиньша. 26 июля Федерация хоккея Латвии объявила о том, что многолетний ассистент Олега Знарка возглавил национальную сборную.

Сборные Латвии и Венгрии выступают в группе Е, по две победы в квартете одержали команды Латвии и Франции, которые 29 августа в очном матче определят участника Олимпийских игр. Сборные Венгрии и Италии лишились шансов отобраться на Игры.

Матчи квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены на август 2021 года. В отборочном турнире сыграют 12 команд, которые разделены на три группы. Матчи группы D пройдут в Братиславе, группы Е - в Риге, группы F - в Осло. В каждой из групп играют по четыре команды, одна из которых вышла в финал отборочного турнира по итогам предварительной квалификации, проходившей в три раунда.

Турнир завершится 29 августа. В течение трех дней каждая команда сыграет по три матча. Сборные, занявшие первые места в группах, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Команды на Олимпиаде

На Олимпиаду уже квалифицировалось девять команд. Восемь из них получили право принять участие в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации хоккея (IIHF) - это команды Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая выступит на Олимпийских играх как команда-хозяйка. Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые также будут разбиты на три группы. Россияне выступят в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединится победитель квалификационной группы D. Победители групп E и F сыграют в группе C с финнами и шведами. В группу A вошли канадцы, американцы, немцы и китайцы.