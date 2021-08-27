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Сарана одержал вторую победу на личном чемпионате Европы по шахматам

Во втором туре также победили Михаил Антипов и Антон Демченко

ТАСС, 27 августа. Российский гроссмейстер Алексей Сарана белыми фигурами обыграл исландца Йохана Хьяртарсона в партии второго тура личного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Рейкьявике.

Победы во втором туре также одержали россияне Михаил Антипов, Антон Демченко, вничью свои партии завершили Давид Паравян и Евгений Романов.

Партии третьего тура состоятся в субботу, турнир завершится 5 сентября. Чемпионат Европы проходит по швейцарской системе. Всего в турнире принимают участие 150 человек. Турнир является квалификационным - 23 лучших участника сыграют в Кубке мира.

Чемпионат Европы проходит с 2000 года. 10 раз победителями становились россияне. Последний турнир, проходивший в 2019 году, выиграл Владислав Артемьев. В 2020 году чемпионат должен был пройти в словенском Подчетртеке, но из-за коронавируса он состоится в 2022 году.

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