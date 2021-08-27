Россиянин Донской вышел в основную сетку US open

ТАСС, 27 августа. Российский теннисист Евгений Донской обыграл американца Зейна Хана в финале квалификации Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4) в пользу 31-летнего россиянина. Соперник Донского в первом раунде основного турнира определится позднее.

Донской занимает 152-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он не проходил дальше третьего раунда.

Хану 19 лет, он располагается на 455-й строчке мирового рейтинга, он ни разу не побеждал на турнирах под эгидой ATP. Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США для него является дебютным турниром Большого шлема.

Основной турнир US Open начнется 30 августа и завершится 12 сентября.