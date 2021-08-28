"Валенсия" разгромила "Алавес" в матче чемпионата Испании. Черышев отдал голевой пас

ТАСС, 28 августа. "Валенсия" со счетом 3:0 на своем поле переиграла "Алавес" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев был заменен в компенсированное время, он отметился голевой передачей в эпизоде с первым забитым мячом. Черышев вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. 1 сентября россияне примут хорватов, 4 сентября сыграют на выезде с командой Кипра, а 7 сентября на своем поле встретятся со сборной Мальты.

"Валенсия" после трех туров набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Алавес" располагается на последней строчке (0). В следующем туре "Валенсия" 12 сентября на выезде сыграет с "Осасуной", "Алавес" встретится с "Вильярреалом".

В другой встрече пятницы "Мальорка" со счетом 1:0 переиграла "Эспаньол".