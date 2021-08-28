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Паралимпиада в Токио

Россиянин Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды
Александр Яремчук AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Александр Яремчук
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 1 500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Российский легкоатлет преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял представитель Болгарии Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг.

Яремчуку 26 лет. Он является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В медальном зачете команда Паралимпийского комитета России вышла на второе место (10 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых наград). Лидирует сборная Китая (19-10-16), третьими идут представители Великобритании (9-10-9).

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