Призер Паралимпиады Костин: тело от токийской жары тяжелело с каждым километром дистанции

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Легкоатлет команды Паралимпийского комитета России (ПКР) Александр Костин, завоевавший бронзовую медаль Игр в Токио, и его сопровождающий Юрий Клопцов испытывали серьезный дискомфорт из-за жары. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

26-летний чемпион Европы Костин завоевал бронзу в беге на 5 000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения. Он преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды. Этот личный рекорд Костина. Чемпионом стал испанец Ясин Ухдади, серебряную медаль завоевал австралиец Джарид Клиффорд.

"В финале показал все, что мог, - сказал Костин. - Тяжело было добежать до самого последнего круга, а на последнем ты просто выдаешь финиш и не думаешь о ни о чем. Даже отключаешься и выдаешь все, что у тебя осталось. Выступать в такую жару очень тяжело, с каждым километром тело нагревалось, было все тяжелее и тяжелее, но справился".

Клопцов, сопровождавший Костина в яркой желтой жилетке, признался, что его экипировка - отдельное испытание. "Жилетки у "лидеров" бывают полегче, а здесь они перемудрили что-то - внутри "баня". Вчера все видели, что случилось с "лидером" Рудакова (легкоатлет Федор Рудаков в пятницу не сумел финишировать в забеге на 5 000 метров для слепых и слабовидящих из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары - прим. ТАСС), сегодня я был чуть покрепче, хотя было тяжело - жара и солнце. Даже ноги не так болят, как голова и тело, но добежал, довел до медали, вроде бы помог".

31 августа Костин будет участвовать в забеге на 1 500 метров. Паралимпиада в Токио завершится 5 августа.