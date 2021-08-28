Россиянка Пушпашева завоевала бронзу паралимпийского турнира по настольному теннису

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Надежда Пушпашева уступила китаянке Цзин Лю в полуфинале паралимпийского турнира по настольному теннису и стала обладательницей бронзовой медали.

Матч закончился со счетом 11:8, 11:4, 8:11, 11:5 в пользу Цзин Лю. В финале китаянка сыграет с победительницей матча между бразильянкой Кристиной да Силва Оливейрой и представительницей Южной Кореи Ён Су Со. Матч за золотую медаль состоится 30 августа.

Спортсменки выступают в классе 2, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Пушпашевой 61 год, она является самым возрастным участником сборной России на Паралимпийских играх. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира и трехкратным победителем чемпионатов Европы. Пушпашева участвовала в Паралимпийских играх в Пекине и Лондоне, в Китае россиянка заняла пятое место, а в Британии - четвертое. Она отобралась для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но российские атлеты пропустили Игры 2016 года. В 2020 году Пушпашева получила звание заслуженного мастера спорта.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, завоевав 10 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей. Первое место занимает команда Китая (20-12-17), вторыми идут британцы (12-11-12).