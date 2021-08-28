В "Зените" рассчитывают сыграть с баскетболистами ЦСКА в Кубке Кондрашина и Белова

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты петербургского "Зенита" надеются сыграть с московским ЦСКА в Кубке Кондрашина и Белова - это важный этап подготовки к предстоящему сезону. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Александр Церковный.

Кубок Кондрашина и Белова пройдет в Санкт-Петербурге 3-4 сентября. В соревнованиях примут участие "Зенит", ЦСКА, "Нижний Новгород" и "Парма".

"Последний раз турнир проводился в 2018 году с участием сборных России, Польши и Израиля. Мы же возрождаем Кубок Кондрашина и Белова именно как клубный турнир, - сказал Церковный. - В данный момент, когда у всех команд период предсезонной подготовки, думаю, это важнее и удобнее для клубов и интереснее для болельщиков. Была идея пригласить иностранный клуб, но, к сожалению, сложности оформлений и эпидемиологические риски вынудили от этого отказаться - значит, постараемся сделать это в следующий раз".

В прошлом сезоне "Зенит" занял первое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, но в плей-офф победу одержал ЦСКА. Обе команды осенью сыграют в Евролиге.

По словам Церковного, основная задача предсезонной подготовки "Зенита" - привести команду в оптимальные кондиции к началу сезона. "Это касается физических кондиций игроков, внутрикомандных взаимодействий, связей и игрового ритма, - сказал Церковный. - Это тот период, когда фактически и формируется новая команда, поэтому делить этапы по степени важности неправильно. Важны в первую очередь условия, в которых проходит предсезонка, в том числе для готовности к сезону крайне важны спарринги с сильными соперниками".

"Мы очень довольны, что нам удалось получить возможность сыграть сразу с четырьмя командами Евролиги, надеемся на домашнем кубке сыграть с ЦСКА, а затем на выезде нас [в контрольных встречах] ждут "Панатинаикос", "Олимпиакос" и "Маккаби", - заключил Церковный.