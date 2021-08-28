На старт Космического марафона в честь 650-летия Калуги вышли 3 тыс. участников

КАЛУГА, 28 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. участников вышли на старт большого Космического марафона в Калуге, приуроченного к 650-летию областного центра. В их числе губернатор региона Владислав Шапша, бежавший дистанцию в пять км под номером 40, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в марафоне участвуют 3,3 тыс. атлетов из почти 50 российских городов", - сообщил ведущий мероприятия спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Забеги марафона проводятся в пяти категориях: старт на пять км и 21 км, старт для малышей на 300 м, детей на 600 м и для людей с ограниченными возможностями на 300 м.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша бежал дистанцию длиною в пять км под номером 40. Он финишировал спустя 30 минут после старта забега. "Настроение - отличное. Настрой - боевой. Свой забег на Калужском Космическом марафоне я посвящаю нашей прекрасной областной столице и ее замечательным жителям", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Участие в мероприятии также приняли Олимпийские призеры по плаванию, многократные чемпионы мира и Европы Анастасия и Сергей Фесиковы.

Годом основания Калуги считается 1371-й, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные торжества пройдут 28 августа. В этот день в областном центре, помимо спортивного фестиваля, пройдут фестивали энергосбережения и экологии, экстремальных видов спорта, национальных диаспор, соревнования по самолетному спорту, шоу дронов и многое другое.