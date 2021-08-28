Россиянка Буткова завоевала бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Наталия Буткова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 150 м комплексным плаванием.

Буткова преодолела дистанцию за 2 минуты, 53,25 секунды. Первое место заняла китаянка Ю Лю (2.41,91), второе - ее соотечественница Янфэй Чжоу (2.47,41).

Спортсменки выступали в категории SM1, к ней относятся лица, имеющие серьезные проблемы с координацией в четырех конечностях или отсутствие ног, туловища, рук, минимальное использование плеч.

Бутковой 30 лет, она является мастером спорта России международного класса. Буткова - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Европы 2020 года, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер европейских первенств.

Российские спортсмены, на счету которых 12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (22-14-20), вторыми идут британцы (13-11-15). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.