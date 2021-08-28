Россиянка Васильева завоевала бронзу Паралимпиады в фехтовании на рапирах

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Васильева победила китаянку Сяо Жун со счетом 15:12 в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

Спортсменки выступали в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

Васильевой 36 лет, она является победительницей и многократным призером мировых первенств, а также трехкратной чемпионкой Европы. С 2006 года Васильева входит в состав паралимпийской сборной. В 2017 году фехтовальщица была награждена благодарностью президента России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения". В свободное время Васильева увлекается музыкой и пением.

Российские спортсмены, на счету которых 12 золотых, 7 серебряных и 17 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (23-15-22), вторыми идут британцы (13-11-15). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.