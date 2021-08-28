В Москву с Паралимпиады в Токио прибыла первая группа спортсменов команды ПКР

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Первая группа спортсменов Паралимпийского комитета России (ПКР) прибыла рейсом из Токио в Москву. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.
"В Москве приземлился рейс из Токио, который доставил первую группу спортсменов ПКР, - сказал Рожков. - В соответствии с требованиями оргкомитета Игр спортсмены должны покинуть Паралимпийскую деревню не позднее чем через 48 часов после окончания выступления на соревнованиях".
Первым рейсом в Москву в аэропорт Шереметьево прибыли пять спортсменов, в их числе чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Альберт Хинчагов.
"Перед отправкой в Москву мы встретились со спортсменами, вручили им памятные знаки участников Игр, а Альберту Хинчагову - ленту чемпиона Паралимпийских игр, - сказал Рожков. - Во время предыдущих Игр мы традиционно проводили церемонии награждения чемпионов и вручали памятные знаки в торжественной обстановке и с большим количеством участников. На этих Играх в связи с коронавирусными ограничениями было принято решение не проводить массовые мероприятия".
Рожков рассказал, что при чествовании чемпионов Игр ведутся трансляции для всех членов делегации через собственную студию ПКР в Паралимпийской деревне. Очно в мероприятии принимают участие непосредственно чемпионы Игр, а также их личные тренеры. Памятные знаки участников вручаются перед отправкой членов делегации в Москву.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.