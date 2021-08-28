В Москву с Паралимпиады в Токио прибыла первая группа спортсменов команды ПКР

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Первая группа спортсменов Паралимпийского комитета России (ПКР) прибыла рейсом из Токио в Москву. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"В Москве приземлился рейс из Токио, который доставил первую группу спортсменов ПКР, - сказал Рожков. - В соответствии с требованиями оргкомитета Игр спортсмены должны покинуть Паралимпийскую деревню не позднее чем через 48 часов после окончания выступления на соревнованиях".

Первым рейсом в Москву в аэропорт Шереметьево прибыли пять спортсменов, в их числе чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Альберт Хинчагов.