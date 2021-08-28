{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Россиянка Павлова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в комплексном плавании на 200 м

Победительницей стала американка Джессика Лонг, второй к финишу пришла итальянка Ксения Франческа Палаццо

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Павлова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 метров.

Павлова преодолела дистанцию за 2 минуты 48,63 секунды. Первой стала американка Джессика Лонг (2.41,49), второй к финишу пришла итальянка Ксения Франческа Палаццо (2.47,86).

Спортсменки соревновались в классе SM8, в него входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Павловой 22 года, она является мастером спорта России международного класса. Россиянка является чемпионкой Европы 2020 года, на европейских первенствах спортсменка также один раз становилась серебряным призером и дважды - бронзовым призером. В 2019 году она заняла третье место на чемпионате мира.

В медальном зачете сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 12 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых наград. На первом месте располагается сборная Китая (25-16-24), вторыми идут британцы (13-11-15).

Теги
Паралимпиада в Токио
Паралимпиада в Токио
Путин поздравил Александра Яремчука с золотом Паралимпиады в беге на 1 500 метров
Спортсмен является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира
Читать полностью