Решение по месту проведения матча "Челси" - "Зенит" будет принято до 2 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Место проведения матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским "Челси" и российским "Зенитом" будет определено до 2 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Матч между "Челси" и "Зенитом" должен состояться 14 сентября в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Из-за непростой эпидемиологической обстановки игра может быть перенесена на нейтральное поле.

"Существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с "Челси", конечно, и клубы, и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения - до 2 сентября должно быть принято окончательное решение", - сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялась 26 августа в Стамбуле, календарь матчей был опубликован на следующий день. "Зенит" в группе H сыграет с английским "Челси" (на выезде - 14 сентября, дома - 8 декабря), итальянским "Ювентусом" (дома - 20 октября, на выезде - 2 ноября) и шведским "Мальмё" (дома - 29 сентября, на выезде - 23 ноября).