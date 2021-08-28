Григоренко признался, что назначение Федорова тренером ЦСКА стало для него неожиданностью

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новость о назначении Сергея Федорова на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА стала для всех неожиданностью, но такие вещи - это часть рабочего процесса. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Михаил Григоренко.

В июле ЦСКА объявил о назначении Федорова главным тренером команды. На этом посту 51-летний специалист сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел ее к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.

"Было немного неожиданно, но Сергей Викторович находился с командой долгое время, все его хорошо знают, и он хорошо знает всех, все игроки профессионалы, это часть рабочего процесса, - сказал Григоренко. - Он великий игрок, поэтому знает какие-то детали, которых могут не знать другие хоккеисты, думаю, он свой опыт нам передаст. Он очень много разговаривает со всеми игроками отдельно, ведется много диалогов. Думаю, что он понимает, что не все такие великие, как он: он один из лучших, понятно, что никто не сможет играть так".

Григоренко пополнил состав армейцев в межсезонье, вернувшись в клуб после года игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Конечно, из-за коронавируса получился скомканный год, но в целом не о чем жалеть, рад, что съездил. Не все получилось, но было много положительных моментов. Но в "Коламбусе" не было особого доверия, а от игры всегда хочется получать удовольствие. На тот момент подумал, что в ЦСКА будет больше возможностей использовать свои сильные качества и получать удовольствие от хоккея", - добавил хоккеист.

В прошедшем сезоне Григоренко провел 32 матча за "Коламбус", в которых набрал 12 очков (4 гола + 8 передач). Григоренко уже выступал за ЦСКА - с 2017 по 2020 год. Всего в составе армейцев он провел 192 матча, в которых набрал 152 (69+83) очка. Вместе с ЦСКА Григоренко стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.