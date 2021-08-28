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Паралимпиада в Токио

Путин поздравил Александра Яремчука с золотом Паралимпиады в беге на 1 500 м

Спортсмен является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского легкоатлета Александра Яремчука с победой в соревнованиях по бегу на 1 500 м на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"На дистанции 1 500 м вы были быстрее и собраннее именитых соперников, уверенно доказали, что достойны быть первым. Своим победным выступлением продолжили "золотой счет" нашей сборной", - отметил президент.

Яремчуку 26 лет. Он является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

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