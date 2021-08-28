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Паралимпиада в Токио

Путин поздравил Елену Прокофьеву с золотом Паралимпиады в настольном теннисе

Спортсменка является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Елену Прокофьеву с победой в соревнованиях по настольному теннису в личном разряде среди женщин на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отличная спортивная подготовка, выдержка, настрой на победу - вот те слагаемые, которые позволили вам одолеть достойных соперниц, стать чемпионкой XVI Паралимпийских летних игр", - отметил президент.

Прокофьевой 50 лет, она является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПаралимпиада в Токио
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