Путин поздравил Елену Прокофьеву с золотом Паралимпиады в настольном теннисе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Елену Прокофьеву с победой в соревнованиях по настольному теннису в личном разряде среди женщин на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отличная спортивная подготовка, выдержка, настрой на победу - вот те слагаемые, которые позволили вам одолеть достойных соперниц, стать чемпионкой XVI Паралимпийских летних игр", - отметил президент.

Прокофьевой 50 лет, она является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.