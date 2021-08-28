Российские лучники Крутова и Леонов завоевали бронзу Паралимпиады в миксте

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россияне Елена Крутова и Алексей Леонов завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата .

В поединке за третье место они победили команду Южной Кореи со счетом 132:127.

Крутовой 41 год, она является победителем и двукратным призером мировых первенств, а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы. Ранее Крутова занималась тяжелой атлетикой и пулевой стрельбой. В свободное время спортсменка увлекается кондитерским делом.

Леонову 34 года, он является многократным призером чемпионатов мира, а также победителем и призером Кубка Европы. Леонов занимается спортом с 2016 года. Лучник пробовал свои силы в парашютном спорте и спортивном ориентировании.

Российские спортсмены, на счету которых 13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (26-19-25), вторыми идут британцы (14-12-15). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.